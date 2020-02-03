«Коламбус» Гаврикова обыграл «Монреаль» Ковальчука

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В очередном матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Коламбус Блю Джекетс» оказался сильнее «Монреаль Канадиенс».

Встреча прошла в Монреале на арене «Белл-центр» и завершилась победой гостей со счетом 3:4.

В составе победителей заброшенными шайбами отметились Владислав Гавриков, Густав Нюквист и Пьер-Люк Дюбуа, записавший на свой лицевой счет дубль.

У хозяев голами отметились Томаш Татар, Макс Доми и Ши Уэбер.

После этой победы «жакеты» набрали 65 очков и поднялись на пятое место в турнирной таблице Восточной конференции НХЛ.

Ранее сообщалось, что форвард «Вашингтон Кэпиталз» Евгений Кузнецов необычным образом попытался избежать штрафа за нарушение численного состава в матче регулярного чемпионата НХЛ.