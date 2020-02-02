Появилось полное видео задержания боксеров за нападение на росгвардейца
Полное видео задержания чемпиона России по боксу Георгия Кушиташвили и его приятеля Овика Оганисяна появилось в сети. Кадры опубликованы на сайте телеканала РЕН ТВ.
На видео боксеры заходят в один из жилых домов на Фрунзенской набережной в 1.30 ночи. Через десять минут в подъезд зашли сотрудники Росгвардии. Спустя полтора часа сотрудники правоохранительных органов выводят двух мужчин. На боксерах надеты наручники. На кадрах видно, что у одного из росгвардейцев разбит нос.
Во время обыска чемпион России ударил сотрудника Росгвардии по лицу и сломал ему нос. У спортсмена были изъяты около 0,5 грамма кокаина.
Ранее сообщалось, что военный суд изберет меру пресечения для напавшего на росгвардейца боксера.