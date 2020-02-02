Военный суд изберет меру пресечения для напавшего на росгвардейца боксера
Военный суд изберет меру пресечения для чемпионат России по боксу Георгию Кушиташвили, сообщает ТАСС.
Как сообщили в правоохранительных органах, во время задержания у спортсмена нашли 0,5 грамма чистого кокаина, что квалифицируется как значительный размер. Отмечается, что Кушиташвили является военнослужащим, поэтому его дело расследуют военные следователи.
2 февраля Кушиташвили и еще один боксер Овик Оганнисян были задержаны на Фрунзенской набережной. При обыске чемпион России по боксу ударил сотрудника Росгвардии и сломал ему нос.
Ранее тренер сборной России по боксу Виктор Фархутдинов высказался о задержании Кушиташвили.