Военный суд изберет меру пресечения для напавшего на росгвардейца боксера

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Военный суд изберет меру пресечения для чемпионат России по боксу Георгию Кушиташвили, сообщает ТАСС.

Как сообщили в правоохранительных органах, во время задержания у спортсмена нашли 0,5 грамма чистого кокаина, что квалифицируется как значительный размер. Отмечается, что Кушиташвили является военнослужащим, поэтому его дело расследуют военные следователи.

2 февраля Кушиташвили и еще один боксер Овик Оганнисян были задержаны на Фрунзенской набережной. При обыске чемпион России по боксу ударил сотрудника Росгвардии и сломал ему нос.

Ранее тренер сборной России по боксу Виктор Фархутдинов высказался о задержании Кушиташвили.