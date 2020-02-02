Главный тренер «Сельты» влюблен в игру Смолова, утверждают СМИ
Главный тренер «Сельты» Оскар Гарсия удовлетворен дебютом игрока сборной России Федора Смолова в матче чемпионата Испании с «Валенсией». Об этом сообщает Moiceleste.
Напомним, что матч завершился победой «летучих мышей» с минимальным счетом — 1:0. Отечественный игрок вышел на поле под занавес встречи, заменив форварда Габриэля Фернандеса.
Во время встречи комментатор Аксель Торрес заявил, что тренер влюблен в игру Смолова, который перешел в команду из Виго 30 января на правах аренды из московского «Локомотива».
Ранее испанские болельщики оценили дебют Смолова в «Сельте».