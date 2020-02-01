Три очка Малкина сыграли роль в победе «Питтсбурга» над «Филадельфией»

<img src="//img.gazeta.ru/files3/32/12852032/RTS2TUTM-pic905-895x505-15564.jpg">

В очередном матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Питтсбург Пингвинз» оказался сильнее «Филадельфии Флайерз».

Третье Пенсильванское дерби в сезоне заварилось победой «пингвингов» в дополнительное время со счетом 4:3.

В составе победителей заброшенными шайбами отметились Евгений Малкин, Брайан Раст, Крис Летанг, а решающий гол оказался на счету канадца Сидни Кросби.

У проигравшей команды голами отличились Якуб Ворачек, Тайлер Питлик и Скотт Лотон.

После этой победы «Питтсбург» набрал 69 очков и закрепился на третьем месте в турнирной таблице Восточной конференции НХЛ.

«Летчики» с 61 очков остались на десятой строчке.

Ранее сообщалось, что «Вашингтон Кэпиталз» оказался сильнее «Оттавы Сенаторз».