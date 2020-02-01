Карпин забавно пообщался с Семиным: видео

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Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин пообщался с наставником московского «Локомотива» Юрием Семиным. Видео диалога опубликовал официальный аккаунт «железнодорожников» в Twitter.

Во время короткого общения опытный Семин отметил стиль Карпина, который носит модные очки. В ответ более молодой коллега отметил, что с возрастом стал хуже видеть, поэтому аксессуар носит практическую функцию.

Напомним, что «Локомотив» и «Ростов» принимают участие в традиционном предсезонном турнире в Катаре.

Ранее сообщалось, что «Лестер Сити» взял в аренду защитника «Вулверхэмптона» Райана Беннетта.