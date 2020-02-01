Карпин забавно пообщался с Семиным: видео
Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин пообщался с наставником московского «Локомотива» Юрием Семиным. Видео диалога опубликовал официальный аккаунт «железнодорожников» в Twitter.
Во время короткого общения опытный Семин отметил стиль Карпина, который носит модные очки. В ответ более молодой коллега отметил, что с возрастом стал хуже видеть, поэтому аксессуар носит практическую функцию.
Напомним, что «Локомотив» и «Ростов» принимают участие в традиционном предсезонном турнире в Катаре.
Ранее сообщалось, что «Лестер Сити» взял в аренду защитника «Вулверхэмптона» Райана Беннетта.
«Ты что очки-то надел?» �� #ОднаждыВКатаре #РЖДТренировочныеСборы ���� pic.twitter.com/CblYWLHGt6— ФК «Локомотив» (@fclokomotiv) January 31, 2020