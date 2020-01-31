Оргкомитет высказался о возможной отмене Игр-2020 из-за коронавируса
Оргкомитет летних Олимпийских игр 2020 года в Токио подтвердил, что вопрос отмены соревнований в японской столице из-за коронавируса не поднимался, передает AP.
«Мы продолжим совместную работу с Международным олимпийским комитетом (МОК) и другими сопутствующими органами и рассмотрит любые контрмеры, которые могут быть необходимыми», — заявили в организации.
Коронавирусом заразились более девяти тысяч человек во всем мире. Скончались 213 заразившихся.
Ранее сообщалось, что женский турнир по гольфу в Китае отменен из-за коронавируса.