Новый игрок «Сельты» Смолов мог перейти в другой испанский клуб
Новоиспеченный форвард испанской «Сельты» Федор Смолов мог перейти в другой испанский клуб. Об этом сообщает «Чемпионат».
По информации источника, 29-летний нападающий выбирал между клубом из Виго и «Вильярреалом», который также выступает в испанской Примере.
Напомним, что «Сельта» по окончании арендного соглашения может выкупить россиянина за €6 миллионов.
В текущем розыгрыше Российской премьер-лиги (РПЛ) форвард провел 14 матчей, в которых сумел забить три мяча.
Ранее сообщалось, что стала известна сумма, которую заплатит «Сельта» за аренду Смолова