Новый игрок «Сельты» Смолов мог перейти в другой испанский клуб

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Новоиспеченный форвард испанской «Сельты» Федор Смолов мог перейти в другой испанский клуб. Об этом сообщает «Чемпионат».

По информации источника, 29-летний нападающий выбирал между клубом из Виго и «Вильярреалом», который также выступает в испанской Примере.

Напомним, что «Сельта» по окончании арендного соглашения может выкупить россиянина за €6 миллионов.

В текущем розыгрыше Российской премьер-лиги (РПЛ) форвард провел 14 матчей, в которых сумел забить три мяча.

Ранее сообщалось, что стала известна сумма, которую заплатит «Сельта» за аренду Смолова