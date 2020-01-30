Цорн заявил об интересе к Соболеву со стороны Тедеско
Генеральный директор московского «Спартака» Томас Цорн рассказал о деталях перехода нападающего Александра Соболева. Об этом сообщает пресс-служба самого титулованного клуба страны.
По его словам, в трансфере 22-летнего форварда был лично заинтересован главный тренер красно-белых Доменико Тедеско.
«В лице Александра мы получили талантливого и молодого нападающего, который может стать основным игроком в составе национальной сборной. К тому же, наставник клуба сам хотел видеть Соболева в нашей команде», — сказал Цорн.
Ранее сообщалось, что московский «Спартак» официально представил нападающего Александра Соболева.