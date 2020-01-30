Родившаяся в Москве Кенин вышла в финал Australian Open
Американская теннисистка София Кенин вышла в финал Открытого чемпионата Австралии — Australian Open.
В полуфинальном противостоянии спортсменка оказалась сильнее представительницы Австралии Эшли Барти.
Встреча продлилась 1 час 48 минут и завершилась победой Кенин со счетом 7:6 (8:6), 7:5.
Отметим, что Барти является победительницей Australian Open 2019 года. Таким образом, теннисистка сложила с себя полномочия обладательницы трофея.
Добавим, что для 21-летней уроженки российской столицы финал Открытого чемпионата Австралии станет первым в карьере.
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