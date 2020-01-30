Родившаяся в Москве Кенин вышла в финал Australian Open

Американская теннисистка София Кенин вышла в финал Открытого чемпионата Австралии — Australian Open.

В полуфинальном противостоянии спортсменка оказалась сильнее представительницы Австралии Эшли Барти.

Встреча продлилась 1 час 48 минут и завершилась победой Кенин со счетом 7:6 (8:6), 7:5.

Отметим, что Барти является победительницей Australian Open 2019 года. Таким образом, теннисистка сложила с себя полномочия обладательницы трофея.

Добавим, что для 21-летней уроженки российской столицы финал Открытого чемпионата Австралии станет первым в карьере.

Ранее сообщалось, что бывшая третья ракетка мира Хуан Мартин дель Потро опубликовал в Instagram видео, на котором запечатлел процесс реабилитации.