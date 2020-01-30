Аршавина обвинили в попытке выселить собственную дочь из квартиры
Алиса Казьмина, бывшая жена экс-игрока сборной России Андрея Аршавина, обвинила футболиста в попытке выселить ее вместе с дочерью из квартиры в Санкт-Петербурге.
В Instagram женщины были опубликованы снимки бумаг с требованием освободить жилплощадь. На бумагах стояла подпись матери спортсмена Татьяны Аршавиной.
«Подарок на день рождения дочки от папы и бабушки», — отметила сыронизировала Казьмина.
Согласно тексту опубликованных документов, мать Аршавина требует у бывшей невестки покинуть квартиру вместе с тремя несовершеннолетними детьми. Съехать они должны до 1 марта, в противном случае бывшей жене футболиста грозят судом.
Ранее Аршавин назвал смерть второй лиги причиной неудач в еврокубках.