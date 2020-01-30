Аршавина обвинили в попытке выселить собственную дочь из квартиры

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Алиса Казьмина, бывшая жена экс-игрока сборной России Андрея Аршавина, обвинила футболиста в попытке выселить ее вместе с дочерью из квартиры в Санкт-Петербурге.

В Instagram женщины были опубликованы снимки бумаг с требованием освободить жилплощадь. На бумагах стояла подпись матери спортсмена Татьяны Аршавиной.

«Подарок на день рождения дочки от папы и бабушки», — отметила сыронизировала Казьмина.

Согласно тексту опубликованных документов, мать Аршавина требует у бывшей невестки покинуть квартиру вместе с тремя несовершеннолетними детьми. Съехать они должны до 1 марта, в противном случае бывшей жене футболиста грозят судом.

Ранее Аршавин назвал смерть второй лиги причиной неудач в еврокубках.