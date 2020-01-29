«Спартак» получил опцию последующего выкупа Соболева

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Стали известны подробности трансфера нападающего самарских «Крыльев Советов» в московский «Спартак».

На официальном сайте команды из Самары появился комментарий председателя совета директоров клуба Александра Фетисова, который заявил, что решение о переходе на арендной основе было принято сегодня, 29 января. На принятие решения также повлияло желание самого форварда перейти в топ-клуб.

«Спартак» сделал нам достойное предложение, которое в данный момент нас устроило. Ещё раз хочу поблагодарить Александра за работу в нашем клубе и пожелать ему удачи и успехов», — заявил Фетисов.

В текущем сезоне Соболев принял участие в 19 матчах на клубном уровне. На счету 22-летнего футболиста десять голов и три результативных паса.

Ранее «Крылья Советов» объявили об уходе Соболева в «Спартак».