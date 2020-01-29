Тело Брайанта опознали судмедэксперты

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Тело погибшего баскетболиста Кобе Брайанта опознали судмедэксперты. Об этом сообщает Sport24 со ссылкой на офис коронера города Лос-Анджелес.

Идентификация произошла по отпечаткам пальцев пятикратного чемпиона Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) в составе «Лос-Анджелес Лейкерс». Помимо Брайанта, опознаны еще трое погибших пассажиров вертолета.

Окончательный отчет о трагедии будет сформирован в течении ближайших полутора лет.

Ранее сообщалось, что супруга нападающего клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Вашингтон Кэпиталз» и сборной России Александра Овечкина Анастасия Шубская продемонстрировала подарки трагически погибшего Кобе Брайанта.