Тело Брайанта опознали судмедэксперты
Тело погибшего баскетболиста Кобе Брайанта опознали судмедэксперты. Об этом сообщает Sport24 со ссылкой на офис коронера города Лос-Анджелес.
Идентификация произошла по отпечаткам пальцев пятикратного чемпиона Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) в составе «Лос-Анджелес Лейкерс». Помимо Брайанта, опознаны еще трое погибших пассажиров вертолета.
Окончательный отчет о трагедии будет сформирован в течении ближайших полутора лет.
Ранее сообщалось, что супруга нападающего клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Вашингтон Кэпиталз» и сборной России Александра Овечкина Анастасия Шубская продемонстрировала подарки трагически погибшего Кобе Брайанта.