Гол Зайцева помог «Оттаве» одержать победу над «Баффало» в матче НХЛ

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«Оттава Сенаторз» нанесла поражение «Баффало Сэйбрз» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Встреча, прошедшая в Баффало, завершилась со счетом 5:2 в пользу гостей. В составе победителей отличились Жан-Габриэль Пажо, Тайлер Эннис, Майк Райлли, Марк Боровецки и Никита Зайцев. У хозяев шайбы забросили Сэм Райнхарт и Джек Айкел.

В следующем матче «Оттава» примет «Вашингтон Кэпиталз», а «Баффало» дома встретится с «Коламбус Блю Джекетс».

Ранее сообщалось, что «Ванкувер Кэнакс» дома обыграл «Сент-Луис Блюз» в матче НХЛ.

НХЛ. Регулярный чемпионат

«Баффало Сэйбрз» (Баффало, США) — «Оттава Сенаторз» (Оттава, Канада) — 2:5 (1:1, 1:1, 0:3)

0:1 — Пажо (Шабо, Ткачук) — 03:59 (5x4)

1:1 — Райнхарт — 13:42 (5x4)

1:2 — Эннис (Батерсон, Райлли) — 24:52 (5x4)

2:2 — Айкел (Гиргенсонс, Монтур) — 28:45

2:3 — Райлли (Эннис, Батерсон) — 48:43 (5x4)

2:4 — Боровецки — 57:54 (en)

2:5 — Зайцев (Хейнси) — 59:54 (en)