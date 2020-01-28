СКА лишил минское «Динамо» шансов на выход в плей-офф КХЛ

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Петербургский СКА на своей площадке одержал разгромную победу над минским «Динамо» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Встреча завершилась со счетом 5:0 в пользу подопечных Алексея Кудашова.

В составе победителей авторами заброшенных шайб стали Максим Карпов, Ярно Коскиранта, Кирилл Марченко и Иван Морозов, оформивший дубль.

Таким образом, СКА набрал 75 очков и остался на втором месте в турнирной таблице Западной конференции. Минское «Динамо» же потерпело пятое поражение в шести последних матчах и с 34 баллами потеряло математические шансы на попадание в плей-офф КХЛ.

КХЛ. Регулярный чемпионат

СКА (Санкт-Петербург) — «Динамо» (Минск, Белоруссия) — 5:0 (4:0, 0:0, 1:0)

1:0 — Карпов (Кузьменко, Коскиранта) — 00:44 (5x4);

2:0 — Морозов (Марченко, Токранов) — 01:53 (5x5);

3:0 — Коскиранта (Бенгтссон) — 05:51 (5x5);

4:0 — Марченко (Подколзин, Морозов) — 11:50 (5x5);

5:0 — Морозов (Кетов, Галенюк) — 45:44 (5x5)