Джокович стал полуфиналистом Australian Open

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Сербский теннисист Новак Джокович стал полуфиналистом Открытого чемпионата Австралии — Australian Open.

В четвертьфинальном матче 32-летний спортсмен оказался сильнее представителя Канады Милоша Раонича.

Встреча длилась на протяжении четырех геймов и завершилась победой Джоковича со счетом 6:4, 6:3, 7:6 (7:1).

За выход в финал серб поборется со швейцарским теннисистом Роджером Федерером, обыгравшим в своем четвертьфинале представителя США Тенниса Сандгрена.

Напомним, что Джокович является действующим чемпионом Australian Open.

Ранее сообщалось, что теннисист Роджер Федерер назвал незаслуженной свою победу в четвертьфинале Открытого чемпионата Австралии.