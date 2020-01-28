Джокович стал полуфиналистом Australian Open
Сербский теннисист Новак Джокович стал полуфиналистом Открытого чемпионата Австралии — Australian Open.
В четвертьфинальном матче 32-летний спортсмен оказался сильнее представителя Канады Милоша Раонича.
Встреча длилась на протяжении четырех геймов и завершилась победой Джоковича со счетом 6:4, 6:3, 7:6 (7:1).
За выход в финал серб поборется со швейцарским теннисистом Роджером Федерером, обыгравшим в своем четвертьфинале представителя США Тенниса Сандгрена.
Напомним, что Джокович является действующим чемпионом Australian Open.
Ранее сообщалось, что теннисист Роджер Федерер назвал незаслуженной свою победу в четвертьфинале Открытого чемпионата Австралии.