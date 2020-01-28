Якушев: интересно посмотреть на этапе Евротура недавнюю «молодежку»

Эксклюзив

<img src="//img.gazeta.ru/files3/359/7809359/upload-RIAN_02713609.HR.ru-pic905-895x505-1906.jpg">

Двукратный олимпийский чемпион Александр Якушев высказал свое мнение относительно состава национальной сборной России для участия в третьем этапе Евротура — Шведских играх.

По его словам, наставник молодежной сборной Валерий Брагин сможет помочь адаптироваться молодым хоккеистам.

«В нынешнем составе много новичков, но нет сомнения, в том, что все приглашенные ребята заслужили вызова в национальную команду. Интересно будет посмотреть в деле еще недавних игроков молодежной сборной, смогут ли они проявить себя на уровне национальной команды.

Приглашенный в тренерский штаб Валерий Брагин поможет своим подопечным, с его помощью они быстрее смогут освоиться», — сказал Якушев в интервью корреспонденту «Газеты.Ru».

Ранее сообщалось, что двухкратный олимпийский чемпион Александр Кожевников похвалил штаб сборной России за вызов молодых хоккеистов на шведский этап Еврохоккейтура.