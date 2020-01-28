Якушев: интересно посмотреть на этапе Евротура недавнюю «молодежку»
Двукратный олимпийский чемпион Александр Якушев высказал свое мнение относительно состава национальной сборной России для участия в третьем этапе Евротура — Шведских играх.
По его словам, наставник молодежной сборной Валерий Брагин сможет помочь адаптироваться молодым хоккеистам.
«В нынешнем составе много новичков, но нет сомнения, в том, что все приглашенные ребята заслужили вызова в национальную команду. Интересно будет посмотреть в деле еще недавних игроков молодежной сборной, смогут ли они проявить себя на уровне национальной команды.
Приглашенный в тренерский штаб Валерий Брагин поможет своим подопечным, с его помощью они быстрее смогут освоиться», — сказал Якушев в интервью корреспонденту «Газеты.Ru».
Ранее сообщалось, что двухкратный олимпийский чемпион Александр Кожевников похвалил штаб сборной России за вызов молодых хоккеистов на шведский этап Еврохоккейтура.