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Известный журналист и телекомментатор Дмитрий Губерниев обвинил биатлонных тренеров в чудачестве во время подготовки к соревновательному сезону. Об этом сообщает «Чемпионат».

По его словам, несмотря на ошибки, допущенные во время предсезонки, отечественные специалисты смогут найти правильный подход к чемпионату мира в итальянском Антхольце и помочь завоевать России медали.

Также Губерниев заявил, что российская команда сумеет добыть три награды на предстоящем биатлонном мундиале.

Ранее сообщалось, что четырехкратный олимпийский чемпион, бывший глава Союза биатлонистов России Александр Тихонов критически отозвался о работе наставника женской сборной по биатлону Виталия Норицына.