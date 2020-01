Россиянин Гусев признан первой звездой матча НХЛ

Российский нападающий клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Нью-Джерси Дэвилз» Никита Гусев признан первой звездой матча против «Оттавы Сенаторз». Об этом сообщает Sport24.

Форвард сумел отдать результативный пас, а также реализовал решающий послематчевых бросок, который принес победу его команде.

Видео победного буллита доступно по ссылке в Twitter.

После 46 игр в текущем сезоне у Гусева набралось 29 очков.

Ранее сообщалось, что «Оттава» по буллитам проиграла «Нью-Джерси»

The Goose is loose in the SO.



Not too shabby, Nikita Gusev, not too shabby at all. pic.twitter.com/HEmd1CwH98