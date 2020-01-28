«Лейкерс» сделали первое заявление со дня гибели Брайанта

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Баскетбольный клуб «Лос-Анджелес Лейкерс» сделал первое заявление со дни гибели экс-игрока команды Коби Брайанта, передает пресс-служба команды.

До этого стало известно, что игра регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) с «Клипперс» перенесена.

«Мы хотим поблагодарить всех вас за огромную поддержку и соболезнования. Мы продолжим поддерживать семью Брайантов и будем делиться большей информацией по мере ее появления», — сказано в заявлении.

Баскетболист разбился на личном вертолете 26 января в Калифорнии. Вместе с ним в транспортном средстве находилась его 13-летняя дочь и еще несколько человек.

Ранее сообщалось, что перед игрой «Монреаль» — «Вашингтон» был показан ролик в честь Брайанта.