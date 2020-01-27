Пилот вертолета Брайанта погиб, но спас людей на земле
Во время трагедии с участием легендарного американского баскетболиста Коби Брайанта погибли также все члены экипажа его частного вертолета, а также 13-летняя дочь Джинна.
Напомним, что катастрофа случилась вчера, 26 января
Телеканал WFAA утверждает, что количество жертв удалось сократить благодаря действиям пилота Ары Зобаяна, который в последний момент сумел увести летательным аппарат от жилого пригорода Лос-Анджелеса, Глендейла, и других населенных пунктов.
Ранее сообщалось, что Национальная хоккейная лига (НХЛ) опубликовала официальное заявление в связи с гибелью Коби Брайанта.