Пилот вертолета Брайанта погиб, но спас людей на земле

<img src="//img.gazeta.ru/files3/636/12929636/upload-20190803_zaa_p124_003-pic905-895x505-35345.jpg">

Во время трагедии с участием легендарного американского баскетболиста Коби Брайанта погибли также все члены экипажа его частного вертолета, а также 13-летняя дочь Джинна.

Напомним, что катастрофа случилась вчера, 26 января

Телеканал WFAA утверждает, что количество жертв удалось сократить благодаря действиям пилота Ары Зобаяна, который в последний момент сумел увести летательным аппарат от жилого пригорода Лос-Анджелеса, Глендейла, и других населенных пунктов.

Ранее сообщалось, что Национальная хоккейная лига (НХЛ) опубликовала официальное заявление в связи с гибелью Коби Брайанта.