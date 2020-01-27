Брагин стал тренером главной сборной России, но продолжит работать и с молодежной

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Валерий Брагин, занимающий пост главного тренера молодежной сборной России, вошел в тренерский штаб главной национальной команды вместе со своим ассистентом Александром Бойковым. Об этом сообщает официальный сайт Федерации хоккея России (ФХР).

В ближайших международных матчах Брагин будет работать на должности старшего тренера вместе с Алексеем Жамновым. Главой тренерского штаба будет Роман Ротенберг, а главным тренером — Алексей Кудашов. Бойков будет тренером, а Рашит Давыдов — наставником голкиперов. Александр Трошин будет занимать пост тренера по физподготовке.

Помимо работы в сборной России, Брагин с Бойковым будут продолжать занимать посты и в молодежной команде.

Ранее «Авангард» одержал седьмую победу подряд в Континентальной хоккейной лиге (КХЛ).