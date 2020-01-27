В Германии остались недовольны победой российских фигуристок на ЧЕ

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Спортивный директор Федерации фигурного катания Германии Удо Дёнсдорф раскритиковал победу российских фигуристок на чемпионате Европы — 2020, передает газета Sueddeutsche Zeitung.

Весь пьедестал на европейском первенстве заняли россиянки — золото выиграла Алена Косторная, серебро взяла Анна Щерабкова, замкнула тройку лидеров Александра Трусова. При этом ни одной из медалисток не удалось чисто исполнить произвольный прокат.

«Для меня это слишком по-детски. Я не думаю, что это так хорошо для спорта», — заявил Дёнсдорф.

Ранее сообщалось, что Трусова дважды упала в показательном выступлении на чемпионате Европы.