Экс-чемпион мира Майорга стал жертвой ограбления

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Рикардо Майорга, бывший чемпион мира по боксу в двух весовых категориях, стал жертвой нападения группы неизвестных. Об этом сообщает BoxingScene.

Источник утверждает, что 46-летний спортсмен получил по голове удар тяжелым предметом, после чего его начали избивать. В результате нападения боксер лишился денег, смартфона, часов и документов.

Майорга был доставлен в больницу после того, как был обнаружен одним из знакомых на улице. Врачи установили, что у спортсмена есть несколько переломов, однако в целом его самочувствие уже удовлетворительное

Напомним, предыдущий поединок ветеран ринга провел в апреле 2019 года, проиграв нокаутом Лестеру Мартинесу.

Ранее сообщалось, что британский футболист скончался накануне матча.