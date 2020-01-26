Спровоцировавший ДТП экс-игрок КХЛ будет выступать в Европе

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Защитник Степан Захарчук заключил контракт с чешской командой «Пардубице», сообщает официальный сайт клуба.

Хоккеист выступал за «Нефтехтимик», который расторг контракт с игроком после того, как тот спровоцировал ДТП и скрылся с места происшествия. Сообщалось, что автомобиль Захарчука выехал на разделительную полосу, протаранил другую машину, врезался в светофор и знак «пешеходный переход».

В текущем сезоне Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) он набрал 12 (4+8) очков в 41 матче регулярного чемпионата.

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