Олимпийская чемпионка Навка: рада за ребят до слез

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Олимпийская чемпионка 2006 года по фигурному катанию Татьяна Навка прокомментировала успех российской пары Виктория Синицына/Никита Кацалапов на чемпионате Европы, который в настоящее время проходит в австрийском Граце. Об этом сообщает ТАСС.

По ее словам, важно не расслабляться, а продолжать готовиться к Олимпиаде 2022 года, которая состоится в Пекине.

«Это было великолепное выступление, я рада за ребят до слез. Мне особенно приятно, что все это произошло в Татьянин день. Теперь главное — успешно подготовиться к олимпийским стартам», — сказала Навка.

Ранее сообщалось, что известный тренер по фигурному катанию Александр Жулин не до конца счастлив победе своих подопечных Виктории Синициной и Никиты Кацалапова на чемпионате Европы.