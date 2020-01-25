Олимпийская чемпионка Навка: рада за ребят до слез
Олимпийская чемпионка 2006 года по фигурному катанию Татьяна Навка прокомментировала успех российской пары Виктория Синицына/Никита Кацалапов на чемпионате Европы, который в настоящее время проходит в австрийском Граце. Об этом сообщает ТАСС.
По ее словам, важно не расслабляться, а продолжать готовиться к Олимпиаде 2022 года, которая состоится в Пекине.
«Это было великолепное выступление, я рада за ребят до слез. Мне особенно приятно, что все это произошло в Татьянин день. Теперь главное — успешно подготовиться к олимпийским стартам», — сказала Навка.
Ранее сообщалось, что известный тренер по фигурному катанию Александр Жулин не до конца счастлив победе своих подопечных Виктории Синициной и Никиты Кацалапова на чемпионате Европы.