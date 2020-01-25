Российские биатлонисты заняли 13-е место в сингл-миксте на этапе Кубка мира

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Сборная Франции выиграла одиночную смешанную эстафету на шестом этапе Кубка мира в словенском Поклюке.

Команда, в составе которой выступили Эмильен Жаклен и Анаис Бескон, прошла дистанцию за 38 минут 33,4 секунды и допустила пять промахов. Второе место заняла сборная Эстонии (+5,9; 0+3), третье — Австрия (+12,1; 0+6).

Россияне Эдуард Латыпов и Кристина Резцова показали 13-й результат (+1.18,5; 0+10).

Ранее сообщалось, что немка Денизе Херрман выиграла индивидуальную гонку на шестом этапе Кубка мира в словенском Поклюке.

Биатлон. Кубок мира. 6-й этап. Поклюка

Сингл-микст

1. Франция — 38.33,4 (0+5):

2. Эстония (Рене Захна, Регина Оя) — +5,9 (0+3);

3. Австрия (Симон Эдер, Лиза Тереза Хаузер) — +12,1 (0+6)...

13. Россия — +1.18,5 (0+10).