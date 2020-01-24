Начата проверка о нарушении тренером Чегиным условий дисквалификации

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Антидопинговый координатор Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) Роберт Попов заявил, что организация начала расследование после появления информации о продолжении работы тренера по спортивной ходьбе Виктора Чегина.

Специалист был пожизненно дисквалифицирован за многократные нарушения антидопинговых правил. Ранее заместитель генерального директора Российского антидопингового агентства (РУСАДА) Маргарита Пахноцкая заявила, что тренер продолжает работать с атлетами.

«По данному факту и в соответствии с уставом и положениями ВФЛА будет начато внутреннее расследование», — цитирует Попова ТАСС.

Антидопинговый координатор ВФЛА отметил, что организация свяжется с РУСАДА для уточнения информации.

Ранее РУСАДА объяснили присутствие отстраненного тренера на тренировке бегунов.