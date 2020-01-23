Россиянин Алиев выиграл чемпионат Европы по фигурному катанию
Россиянин Дмитрий Алиев выиграл чемпионат Европы по фигурному катанию — 2020.
За две программы российский фигурист получил 272,89 балла.
Серебро европейского первенства досталось еще одному представителю России — Артуру Даниеляну (246,74 балла). Замкнул тройку лидеров грузинский спортсмен Морис Квителашвили (246,71 балла).
Примечательно, что вице-чемпион чемпионата Европы — 2019 Александр Самарин в сумме получил всего 220,43 балла, что не позволило ему войти даже в десятку лидеров.
«Газета.Ru» провела текстовую онлайн-трансляцию соревнований.
Ранее сообщалось, что Синицина и Кацалапов идут вторыми после ритм-танца на чемпионате Европы.