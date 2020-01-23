Россиянин Алиев выиграл чемпионат Европы по фигурному катанию

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Россиянин Дмитрий Алиев выиграл чемпионат Европы по фигурному катанию — 2020.

За две программы российский фигурист получил 272,89 балла.

Серебро европейского первенства досталось еще одному представителю России — Артуру Даниеляну (246,74 балла). Замкнул тройку лидеров грузинский спортсмен Морис Квителашвили (246,71 балла).

Примечательно, что вице-чемпион чемпионата Европы — 2019 Александр Самарин в сумме получил всего 220,43 балла, что не позволило ему войти даже в десятку лидеров.

«Газета.Ru» провела текстовую онлайн-трансляцию соревнований.

Ранее сообщалось, что Синицина и Кацалапов идут вторыми после ритм-танца на чемпионате Европы.