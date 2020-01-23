КХЛ обеспокоена распространением коронавируса в Китае

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Континентальная хоккейная лига (КХЛ) высказалась по поводу ситуации с распространением в Китае нового коронавируса, передает Sport24.

Напомним, что в декабре 2019 года в Ухане была зафиксирована вспышка пневмонии, которая в итоге стала последствием неизвестного типа короновируса. В данный момент количество зараженных составляет более 600 человек.

«В данный момент лига сильно обеспокоена происходящим в КНР. Мы знаем, что «Куньлунь Ред Стар» нужно провести еще два домашних матча регулярного чемпионата КХЛ.

Однако 16 декабря уже была отменена одна из встреч с московским ЦСКА, которая в итоге пройдет 2 февраля этого года в Москве, так как китайское правительство объявило о невозможности проведения массовых спортивных мероприятий в стране во время празднования китайского Нового года с 25 января по 2 февраля 2020 года.

Также в данный момент Лига рассматривает возможность провести игру с рижским «Динамо» 24 февраля. Если клуб попадет в плей-офф — вопрос будет рассмотрен дополнительно», — рассказала пресс-служба организации.

Ранее сообщалось, что КХЛ дисквалифицировала третьего игрока за два дня за атаку судьи.