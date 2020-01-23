Россиянка Блинкова не смогла выйти в третий круг Australian Open
Россиянка Анна Блинкова не сумела пробиться в третий круг Australian Open-2020.
Турнир проходит в австралийском Мельбурне.
Отечественная теннисистка во втором круге соревнований уступила Зарине Дияс из Казахстана — 6:4, 3:6, 4:6.
Помимо этого, на данной стадии Каролина Плишкова одолела Лауру Зигемунд, Белинда Бенчич обыграла Елену Остапенко, Айла Томлянович не совладала с Гарбиньей Мугурусе, а Донна Векич взяла верх над Ализе Корне.
Ранее сообщалось, что у Медведева пошла кровь из носа во время поединка на Australian Open.