Россиянка Блинкова не смогла выйти в третий круг Australian Open

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Россиянка Анна Блинкова не сумела пробиться в третий круг Australian Open-2020.

Турнир проходит в австралийском Мельбурне.

Отечественная теннисистка во втором круге соревнований уступила Зарине Дияс из Казахстана — 6:4, 3:6, 4:6.

Помимо этого, на данной стадии Каролина Плишкова одолела Лауру Зигемунд, Белинда Бенчич обыграла Елену Остапенко, Айла Томлянович не совладала с Гарбиньей Мугурусе, а Донна Векич взяла верх над Ализе Корне.

Ранее сообщалось, что у Медведева пошла кровь из носа во время поединка на Australian Open.