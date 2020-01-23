Медведев вышел в третий круг Australian Open
Российский теннисист Даниил Медведев вышел в третий круг Открытого чемпионата Австралии — Australian Open.
В матче второго этапа россиянин встречался с представителем Испании Педро Мартинесем-Портеро.
Игра продолжалась 1 час 28 минут и завершилась уверенной победой Медведева со счетом 7:5, 6:1.
За право сыграть в четвертом круге россиянин поспорит с победителем в противостоянии Хауме Мунарара и Алексея Попырина.
Напомним, что в прошлом сезоне 23-летний уроженец города Москвы дошел до финала Открытого чемпионата США — US Open, где в пяти сетах уступил титулованному испанскому теннисисту Рафаэлю Надалю.
Ранее сообщалось, что около 20 фанатов из Греции обвинили Australian Open в расизме за то, что их выгнали