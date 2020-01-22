Легкоатлетка Ласицкене: буду бороться за право выступать на Олимпиаде

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Трехкратная чемпионка мира по прыжкам в высоту Мария Ласицкене заявила о намерении бороться за право участвовать в Олимпийских играх 2020 года до конца. Об этом сообщает РИА «Новости».

По ее словам, Всероссийская федерация легкой атлетики (ВФЛА) не делает ничего, чтобы помочь спортсменам отстоять свое право защищать честь страны на предстоящих Играх.

Также Ласицкене отметила, что шансов на положительное решение вопроса практически нет, но сдаваться она не намерена и планирует бороться до последнего.

Ранее сообщалось, что белорусская теннисистка Арина Соболенко обратится в суд для наказания ненавистника ее семьи.