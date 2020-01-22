Опубликованы три звезды дня в НХЛ

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На официальном сайте Национальной хоккейной лиги (НХЛ) опубликованы имена трех звезд прошедшего игрового дня.

Первой звездой стал нападающий «Флориды Пантерз» Фрэнк Ватмана, оформивший хет-трик в матче против «Чикаго Блэкхоукс», завершившемся победой «пантер» со счетом 4:3.

Вторым в списке лучших игроков дня был признан форвард «Каролины Харрикейнз» Джастин Уильямс, забивший дважды в ворота «Виннипега».

Третьей звездой стал вратарь «Филадельфии Флайерз» Брайан Эллиотт, сохранивший свои ворота в неприкосновенности в игре с «Питтсбургом».

Ранее сообщалось, что Матч всех звезд НХЛ в 2021 году пройдет во Флориде.