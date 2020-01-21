Александр Емельяненко арестован на семь суток
Боец смешанного стиля (MMA) Александр Емельяненко арестован на семь суток за нарушение общественного порядка, сообщает портал «Кубанские новости».
По информации издания, спортсмен находился в состоянии алкогольного опьянения на базе отдыха «Спорт» в анапском селе Супсех и вел себя неадекватно.
Полиция задержала бойца, составила на него административный протокол и арестовала за мелкое хулиганство.
В апреле 2020 года Емельяненко проведет поединок против Магомеда Исмаилова на турнире организации АСА. В Анапе он проходи подготовку к предстоящему бою.