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Боец смешанного стиля (MMA) Александр Емельяненко арестован на семь суток за нарушение общественного порядка, сообщает портал «Кубанские новости».

По информации издания, спортсмен находился в состоянии алкогольного опьянения на базе отдыха «Спорт» в анапском селе Супсех и вел себя неадекватно.

Полиция задержала бойца, составила на него административный протокол и арестовала за мелкое хулиганство.

В апреле 2020 года Емельяненко проведет поединок против Магомеда Исмаилова на турнире организации АСА. В Анапе он проходи подготовку к предстоящему бою.

Ранее Емельяненко показал подготовку к бою с Исмаиловым.