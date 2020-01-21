РПЛ не вошла в топ-20 сильнейших лиг мира в 2019 году

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На официальном сайте Международной федерации футбольной истории и статистики (IFFHS) был обнародован рейтинг сильнейших лиг мира по итогам 2019 года.

Первой в списке названа Английская премьер-лига (АПЛ), чего не происходило с 2009 года. Отметим, что на протяжении десяти лет сильнейшим считался чемпионат Испании.

На второй строчке в свежем рейтинге оказался бразильский турнир. Ла Лига же замкнула первую тройку.

На четвёртом месте оказалась итальянская Серия А, а на пятом — чемпионат Колумбии.

Также в десятку вошли премьер-лиги Португалии, Франции, Нидерландов, Аргентины и Германии.

Стоит отметить, что Российская премьер-лига (РПЛ) не попала даже в первую двадцатку, заняв 26-ю позицию. Год назад отечественный чемпионат располагался на 17-м месте.

Ранее сообщалось, что российские клубы могут обязать платить взносы за регистрацию футболистов.