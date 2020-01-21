Хачанов с трудом одолел 193-ю ракетку мира на старте Australian Open

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Российский теннисист Карен Хачанов встретился с испанцем Марио Вилельей Мартинесом в первом круге Открытого чемпионата Австралии — Australian Open.

Встреча завершилась со счетом 4:6, 6:4, 7:6 (7:4), 6:3 в пользу отечественного спортсмена. На корте теннисисты провели два часа и 50 минут. Отметим, что Мартинес занимает 193-ю строчку в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP).

Теперь Хачанову предстоит сразиться с победителем матча между японцем Ясутакой Утиямой и представителем Швеции Микаэлем Имером.

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Теннис. Australian Open — 2020. Мужчины. Первый круг

Карен Хачанов (Россия) — Марио Вилелья Мартинес (Испания) — 4:6, 6:4, 7:6 (7:4), 6:3.