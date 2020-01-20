Овечкин признан первой звездой недели в НХЛ

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Форвард «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин признан первой звездой недели в Национальной хоккейной лиге (НХЛ), передает ТАСС.

В трех матчах регулярного чемпионата россиянин забросил восемь шайб. В двух встречах подряд капитан «Вашингтона» оформил по хет-трику. Всего в НХЛ Овечкин забросил 692 шайбы и сравнялся по этому показателю с канадцем Стивом Айзерманом.

Вторым стал вратарь «Коламбус Блю Джекетс» Элвис Мерзликин. Он помог команде одержать три победы, пропуская в среднем 0,67 шайбы за матч.

Третьей звездой недели признан нападающий «Чикаго Блэкхоукс» Джонатан Тэйвс, в активе которого десять (3+6) очков.

Ранее главный тренер «Нью-Йорк Айлендерс» Барри Троц выразил уверенность, что Овечкин побьет снайперский рекорд канадца Уэйна Гретцки.