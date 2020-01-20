Клуб КХЛ «Нефтехимик» изучает информацию о ДТП с участием игрока команды
Клуб Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) «Нефтехимик» из Нижнекамска опубликовал заявление после того, как появилась информацию об участии защитника команды Степана Захарчука в ДТП.
«Хоккейный клуб «Нефтехимик» изучает вопрос о возможном ДТП с участием игрока нашей команды. После получения уточняющей информации, она будет сообщена дополнительно», — говорится в заявлении, опубликованном на официальном сайте клуба.
Ранее сообщалось, что Захарчук устроил автомобильную аварию и скрылся с места ДТП.