Зеппельт прокомментировал очередной допинг-скандал с участием WADA

Немецкий журналист Хайо Зеппельт, известный благодаря созданию серии документальных фильмов о допинге в российском спорте, высказался о решение Антидопингового агентства Великобритании (UKAD) не отдавать Всемирному антидопинговому агенству (WADA) пробы мочи и крови четырехкратнного олимпийского чемпиона Мо Фараха.

«Очень неуклюжий подход UKAD, решившей не отдавать допинг-пробы Фараха для расследования по тренеру Салазару. Не надо удивляться, почему их критикует Россия. Это создает целое облако недоверия», — написал Зеппельт в Twitter.

Стоит отметить, что бывший тренер Фараха был дисквалифицирован на четыре года за нарушение антидопинговых правил. Специалист был уличен в контрабанде тестостерона.

Ранее Англия не сдала WADA чемпиона Игр.