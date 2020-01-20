Великобритания отказала WADA в выдаче допинг-пробы олимпийского чемпиона

Британское антидопинговое агентство (UKAD) приняло решение отказать Всемирному антидопинговому агентству (WADA) в передаче проб прославленного бегуна Мо Фары для перепроверки.

Как информирует «Спoрт дeнь за днeм», на перепроверке настаивал экс-глава WADA Крейг Риди. Он хотел проверить всех легкоатлетах, которые тренировались у тренера Альберто Салазара, уличенного в контрабанде тестостерона.

Что же касается англичан, то они объяснили столь резонансное решение тем, что пробы должны храниться для более совершенной перепроверки через десять лет. В случае же передачи пробирок WADA образцы могут испортиться.

Стоит отметить, что Мо Фара имеет в активе четыре золотые медали Олимпиады, шесть наград высшей пробы с чемпионатов мира и еще пять — с чемпионата Европы.

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