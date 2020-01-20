В РУСАДА отреагировали на допинг-скандал с британским олимпиоником

Заместитель генерального директора Российского антидопингового агентства (РУСАДА) Маргарита Пахноцкая высказалась по поводу очередного допинг-скандала в мировом спорте.

Незадолго до этого Британское антидопинговое агентство (UKAD) приняло решение отказать Всемирному антидопинговому агентству (WADA) в передаче проб прославленного бегуна Мо Фары для перепроверки.

«Всемирный антидопинговый кодекс и стандарты WADA едины для всех стран и спортсменов. Иначе система попросту не работает. Поэтому я считаю, что UKAD не должно препятствовать передаче проб. Ведь согласно пункту 6.5 Всемирного антидопингового кодекса, дополнительный анализ допинг-проб может проводиться в любое время исключительно по указанию антидопинговой организации или по указанию самого WADA», — цитирует ТАСС Пахноцкую.

Стоит отметить, что Мо Фара имеет в активе четыре золотые медали Олимпиады, шесть наград высшей пробы с чемпионатов мира и еще пять — с чемпионата Европы.

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