В РУСАДА отреагировали на допинг-скандал с британским олимпиоником

close
Маргарита Пахноцкая, заместитель генерального директора РУСАДА Маргарита Пахноцкая, заместитель генерального директора РУСАДА
Маргарита Пахноцкая, заместитель генерального директора РУСАДА
РИА Новости

Заместитель генерального директора Российского антидопингового агентства (РУСАДА) Маргарита Пахноцкая высказалась по поводу очередного допинг-скандала в мировом спорте.

Незадолго до этого Британское антидопинговое агентство (UKAD) приняло решение отказать Всемирному антидопинговому агентству (WADA) в передаче проб прославленного бегуна Мо Фары для перепроверки.

«Всемирный антидопинговый кодекс и стандарты WADA едины для всех стран и спортсменов. Иначе система попросту не работает. Поэтому я считаю, что UKAD не должно препятствовать передаче проб. Ведь согласно пункту 6.5 Всемирного антидопингового кодекса, дополнительный анализ допинг-проб может проводиться в любое время исключительно по указанию антидопинговой организации или по указанию самого WADA», — цитирует ТАСС Пахноцкую.

Стоит отметить, что Мо Фара имеет в активе четыре золотые медали Олимпиады, шесть наград высшей пробы с чемпионатов мира и еще пять — с чемпионата Европы.

Ранее друг подставил форварда «Динамо».