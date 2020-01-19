Экс-партнер Овечкина Семин высказался о его результативности

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Бывший партер капитана клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) Александра Овечкина Александр Семин оценил результативность спортсмена.

Напомним, что в матче регулярного чемпионата россиянин сумел достичь десятой строчки таблицы лучших снайперов лиги.

«Вы сами все видите. Человек играет, забивает, все вокруг говорят: «Ну когда же он остановится?» А этого не произойдет никогда. Ему будет тяжеловато забросить 200 шайб, чтобы догнать Уэйн Гретцки. Он не такой молодой, ему уже 35 лет. Сами понимаете. Хотя он сейчас разошелся, до конца сезона еще много игр — может и настреляет», — цитирует Семина корреспондент «Газеты.Ru» Максим Гужевский.

Ранее сообщалось, что Овечкин признан первой звездой дня в НХЛ.