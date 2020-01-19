Большунов выиграл гонку преследования на этапе Кубка мира в Чехии
Россиянин Александр Большунов стал победителем в гонке преследования на 15 км на этапе Кубка мира по лыжным гонкам, который проходит в чешском Нове-Месте.
Спортсмен прошел дистанцию за 37 минут 1,3 секунды. Вторым стал представитель Норвегии Йоханнес Хёсфлот Клебо (+46,7), третье место занял его соотечественник Симен Хегстад Крюгер (+47,2).
Ранее сообщалось, что российская лыжница Наталья Непряева заняла второе место в гонке преследования.
Лыжные гонки. Кубок мира. 7-й этап. Нове-Место
Гонка преследования. 15 км
1. Александр Большунов (Россия) — 37.01,3;
2. Йоханнес Хёсфлот Клебо (Норвегия) — +46,7;
3. Симен Хегстад Крюгер (Норвегия) — +47,2.