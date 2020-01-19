Норвежская биатлонистка Экхофф выиграла гонку преследования на этапе КМ
Норвежская биатлонистка Тириль Экхофф выиграла гонку преследования на пятом этапе Кубка мира в немецком Рупольдинге.
Спортсменка преодолела дистанцию за 34 минуты 8,7 секунды и допустив один промах. Второй стала словенская биатлонистка Паулина Фиалкова (+46,3; 2). Третье место заняла представительница Швеции Ханна Эберг (+55,1; 2).
Лучшей из россиянок стала Лариса Куклина, показавшая 19-й результат (+2.4,5; 2).
«Газета.Ru» провела текстовую онлайн-трансляцию гонки.
Ранее сообщалось, что белорусская биатлонистка стреляла по мишеням сборной России.
Биатлон. Кубок мира. 5-й этап. Рупольдинг
Гонка преследования. 10 км
1. Тириль Экхофф (Норвегия) — 34.08,7 (1 промах);
2. Паулина Фиалкова (Словакия) — +46,3 (2);
3. Ханна Эберг (Швеция) — +55,1 (2)...
19. Лариса Куклина (Россия) — +2.04,5 (2)