Видео победного боя Макгрегора на турнире UFC 246 опубликовано в сети

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В сети появилось видео поединка между экс-чемпионом Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Конором Макгрегором и американцем Дональдом Серроне. Запись опубликована на странице GIF Skull — Now DMCA в Twitter.

Бой, прошедший на турнире UFC 246 в Лас-Вегасе, завершился спустя 40 секунд. Ирландец одержал победу техническим нокаутом. «Газета.Ru» провела текстовую онлайн-трансляцию поединка.

Также в мейн-карде турнира экс-чемпионкой организации американка Холли Холм одержала победу над соотечественницей Ракель Пеннингтон единогласным решением судей, россиянин Алексей Олейник победил Мориса Грина болевым приемом, еще один представитель России Аскаров единогласным решением судей победил Тима Эллиота, а Энтони Петтис удушающим приемом проиграл Диего Феррейре.

Ранее сообщалось, что Макгрегор одержал первую победу за три с лишним года.