Боец Аскаров: хочу, чтобы Хабиб снова избил Конора
Российский боец смешанного стиля (ММА) Аскар Аскаров поделился эмоциями после первой победы в Абсолютном бойцовском турнире (UFC). Об этом сообщает Sport24.
По его словам, через пару боев в американском промоушене должен произойти титульный бой.
«Очень надеюсь, что поднимусь на восьмую строчку рейтинга. Он застал меня врасплох своими неожиданными бросками, но грамотный подсказ тренера помог победить.
Реванш Хабиба и Конора? Хочу, чтобы он состоялся, и чтобы Нурмагомедов снова избил ирландца», — сказал российский спортсмен.
Ранее сообщалось, что Аскар Аскаров одержал первую победу в UFC.