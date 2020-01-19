Боец Аскаров: хочу, чтобы Хабиб снова избил Конора

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Российский боец смешанного стиля (ММА) Аскар Аскаров поделился эмоциями после первой победы в Абсолютном бойцовском турнире (UFC). Об этом сообщает Sport24.

По его словам, через пару боев в американском промоушене должен произойти титульный бой.

«Очень надеюсь, что поднимусь на восьмую строчку рейтинга. Он застал меня врасплох своими неожиданными бросками, но грамотный подсказ тренера помог победить.

Реванш Хабиба и Конора? Хочу, чтобы он состоялся, и чтобы Нурмагомедов снова избил ирландца», — сказал российский спортсмен.

Ранее сообщалось, что Аскар Аскаров одержал первую победу в UFC.