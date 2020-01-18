Кучеров забросил 21-ю шайбу в нынешнем сезоне НХЛ

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Форвард «Тампа-Бэй Лайтнинг» Никита Кучеров забросил 21-ю шайбу в нынешнем розыгрыше регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

В выездной встрече против «Виннипег Джетс» россиянин отправил вторую шайбу в ворота соперников. После первого периода «молнии» ведут со счетом 2:0.

В нынешнем сезоне Кучеров принял участие в 47 матчах регулярного чемпионата. В его активе 21 гол и 32 результативные передачи.

Ранее Кучеров прокомментировал поражение от «Миннесоты Уайлд» в рамках регулярного чемпионатаhttps://www.gazeta.ru/sport/news/2020/01/17/n_13925570.shtml.