Экс-тренер сборной России Тарханов рассказал о победе над онкологией

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Бывший тренер сборной России по футболу Александр Тарханов рассказал о победе над раком щитовидной железы. Об этом сообщает Sports.ru.

По его словам, обнаруженная опухоль в третьей стадии не давала о себе знать.

«Рак мне нашли в России. Врач нашла у меня узелки. Спустя некоторое время позвонили и сказали, что у меня рак. В этот момент меня ничего не беспокоило, так как он был третьей стадии. Он начинает давать о себе знать лишь в самом конце.

После операции хирург сказал мне, что я мог прожить с этими новообразованиями всю жизнь», — сказал Тарханов.

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