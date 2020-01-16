Организаторы Australian Open отреагировали на слухи об отмене турнира
Директор Открытого чемпионата Австралии по теннису Крейг Тили высказался о слухах о возможной отмене турнира из-за лесных пожаров, которые бушуют в стране с октября 2019 года.
«Ходит много слухов о том, что Australian Open не состоится или начнется позже. Но соревнования уже идут», — цитирует Тили The Guardian.
По словам функционера, вопрос качества воздуха очень сложен из-за влияния множества факторов.
«Но важно доверять советам медиков и экспертов, которые анализируют ситуацию каждый день», — сказал Тили.
Ранее квалификация Australian Open была перенесена из-за погодных условий.